Туристов на ЧМ по футболу в Мексике предупредили об угрозе похищения

Иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Мексику, могут столкнуться с угрозой похищений. Об этом РИА Новости рассказала активист и руководитель организации по поиску пропавших без вести людей «Lirios Buscadores Izcalli» Карла Лечуга, сообщает РИА Новости.

По словам Лечуги, приезжие входят в число потенциальных целей для преступников. Она отметила, что ситуация с защитой граждан в стране остается сложной, поэтому риск подобных происшествий сохраняется. Активист добавила, что хорошо знакома с этой проблемой лично: ее сын пропал без вести в 2025 году.

Соосновательница организации Нараяни Вильярруэль считает, что наиболее уязвимы путешественники из стран Латинской Америки. По ее мнению, злоумышленники понимают, что правоохранительные структуры обычно быстрее реагируют на случаи исчезновения граждан США и европейских государств.

Вильярруэль также сообщила, что, согласно имеющимся данным, в Мексике ежедневно бесследно пропадают в среднем 95 человек.

Согласно сведениям Национального реестра пропавших и не найденных лиц (RNPDNO), который ведет комиссия по розыску при МВД Мексики, в стране до сих пор неизвестна судьба более 130 тыс. человек. Значительный рост таких случаев начался после 2006 года на фоне обострения насилия, связанного с деятельностью наркокартелей.