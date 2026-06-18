Бастрыкину доложат об инциденте с упавшим на беременную нижегородку ограждением
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту инцидента с падением ограждения на беременную женщину на строительном объекте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошел около стройплощадки метро на Сенной площади. На нижегородку, которая шла на работу, рухнула незакрепленная конструкция. Женщина получила травму.
Представители СК России инициировали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Бастрыкин затребовал доклад о ходе проводимых мероприятий и обстоятельствах, которые удалось выяснить.
Ранее мы сообщали о том, что гибель рабочего в нижегородской школе обернулась уголовным делом.