Бастрыкину доложат об инциденте с упавшим на беременную нижегородку ограждением

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту инцидента с падением ограждения на беременную женщину на строительном объекте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, инцидент произошел около стройплощадки метро на Сенной площади. На нижегородку, которая шла на работу, рухнула незакрепленная конструкция. Женщина получила травму.

Представители СК России инициировали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Бастрыкин затребовал доклад о ходе проводимых мероприятий и обстоятельствах, которые удалось выяснить.

Ранее мы сообщали о том, что гибель рабочего в нижегородской школе обернулась уголовным делом.