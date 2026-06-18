Дело женщины об избиении до смерти матери сожителя заочно рассмотрят в Москве

Направлено в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, совершенном в столице в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 74-летней женщины. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – говорится в сообщении.

Установлено, что 6 июля 2007 года обвиняемая в квартире на ул. 15-я Парковая на почве личных неприязненных отношений вступила в конфликт с престарелой матерью своего сожителя. Она избила пожилую женщину, нанеся ей не менее 18 ударов по голове, туловищу и конечностям, от которых потерпевшая скончалась. После совершения преступления обвиняемая скрылась, покинув территорию Российской Федерации.