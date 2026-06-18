ТЦ «Мега Белая Дача» закрыт после атаки БПЛА

Торговый центр «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках временно закрыт для посетителей после того, как утром на его крышу упали обломки беспилотника и произошло возгорание.

Администрация ТЦ сообщила в своём канале на платформе Max, что центр закрыт «по техническим причинам».

«Уважаемые посетители! По техническим причинам „Мега Белая Дача“ временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что в результате массированной воздушной атаки на регион обломки БПЛА упали именно на крышу ТЦ «Белая Дача», после чего начался пожар.

ТЦ «Мега Белая Дача» — один из крупнейших торговых центров Подмосковья, расположенный рядом с МКАД в Котельниках. Он включает сотни магазинов, гипермаркеты «Ашан», «Икеа» и «Ашан Сити», а также кинотеатр и рестораны.

Инцидент произошёл на фоне масштабной атаки беспилотников на Москву и Московскую область 18 июня 2026 года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, системы ПВО сбили более сотни вражеских дронов. В регионе пострадали жилые дома в Жуковском и Электростали, торговый центр «Садовод», Московский НПЗ в Капотне, дачные посёлки в Чехове и Павловском Посаде. Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский были временно закрыты, но к настоящему моменту возобновили работу.