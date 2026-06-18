Приговор убийцам выброшенной из окна девушки не смягчили в Новосибирске

В Новосибирске суд не смягчил приговор двум собутыльникам за жестокое убийство 19-летней девушки в Красноярске. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции проверил приговор 18 июня.

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Трагедия произошла 20 мая 2025 года. По данным следствия, 43-летний Сергей Карпов встретил на улице 19-летнюю девушку с 2-летней дочкой, она пожаловалась: им некуда идти. Карпов позвал их в гости в квартиру к 61-летнему Игорю Колесникову, там стали распивать спиртное.

- Во время застолья в результате сильного алкогольного опьянения один из мужчин поссорился с девушкой и ударил кулаком в область шеи. Потерпевшая потеряла сознание, после этого соучастники выбросили девушку из окна квартиры на 4 этаже. Через несколько часов они сообщили в полицию, что в их квартире чужой ребенок, которого они нашли на улице, - сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Соседи вызвали скорую, девушку отвезли в больницу, где она скончалась через два дня. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по предварительному сговору, совершенном группой лиц. Сергея Карпова и Игоря Колесникова отправили в СИЗО.

Красноярский краевой суд назначил каждому по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сергей Карпов получил дополнительно 1 год ограничения свободы. Суд взыскал 2 миллиона рублей морального вреда в пользу матери девушки. Осужденные с адвокатами обжаловали приговор.