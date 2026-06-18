Россиянин бесследно исчез в Таиланде

43-летний Денис Захаров, работающий в IT-сфере, пропал в Таиланде. Мужчина прилетел на остров Панган 25 мая, где планировал провести около двух месяцев, но уже через четыре дня остался без вещей, документов, денег и телефона, сообщает Shot.

В таком состоянии он добрался до Бангкока и обратился в полицию с заявлением о краже. Сотрудники правоохранительных органов разрешили ему позвонить матери в Россию — женщина выслала скан паспорта. По ее словам, полицейские дали мужчине деньги на такси до российского посольства.

После этого связь с Захаровым прервалась. На звонки он не отвечает, его местонахождение неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что ветеринарный врач из Артема Дарья Шаньгина, которая пропала во время отпуска на Пхукете 24 мая, вернулась домой. Ее удалось спасти от арабской мафии, утверждали волонтеры. Близкие женщины не делятся данными о том, что именно случилось с девушкой.