В Башкирии молния уничтожила жилой дом и его хозяйку

Накануне поздно вечером в экстренные службы Башкирии поступило сообщение о пожаре в селе Кундряк на улице Мира в Стерлибашевском районе. Огонь охватил бревенчатый дом площадью 60 квадратных метров.

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Как рассказали в МЧС РБ, на место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы, которые ликвидировали возгорание. Еще до прибытия пожарных очевидцы происшествия вынесли из горящего дома 84-летнюю женщину. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали гибель пенсионерки.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда.