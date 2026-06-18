Информация о волонтерах и военных объектах стоила россиянину девяти лет колонии

Военный суд дал 20-летнему жителю Забайкальского края девять лет колонии общего режима за передачу противнику информации об объектах Вооруженных сил России и волонтерских организациях. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодого человека признали виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Установлено, что в начале 2024 года он написал представителю запрещенной в России террористической организации и по его заданию потом собирал и передавал данные.

Интерес украинского куратора заключался в военных объектах и волонтерах, которые помогали военным.

Ранее сообщалось, что в Приморье двух обманутых подростков будут судить за поджоги.