В Электростали обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома

Женщина получила незначительное ранение плеча в деревне Степаново под Электросталью из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, фрагменты БПЛА рухнули на кровлю частного дома. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

На месте работают экстренные службы.

Ранее Воробьёв сообщил, что в подмосковном Жуковском беспилотный аппарат врезался в многоквартирный дом, пострадавших нет.