В российском регионе задержали 15 человек за мошенничество на миллионы рублей

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность крупной ячейки международного преступного сообщества телефонных мошенников, действовавшей на территории Белгородской области. Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем аккаунте на платформе «Макс», в ходе совместной операции были задержаны 15 местных жителей. Им инкриминируется создание преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, а также легализация преступных доходов. В зависимости от степени участия, каждому из задержанных грозит серьезное уголовное наказание.

По данным следствия, задержанные являлись частью структурного подразделения криминальной организации, действовавшей под контролем украинских кол-центров. Схема работала по отлаженной технологии. Зарубежные аферисты, используя методы социальной инженерии, звонили гражданам Российской Федерации и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банков, под различными предлогами убеждали их передать свои сбережения. Жертвами становились в основном пожилые люди, доверчивые граждане, которые не успевали опомниться, как уже расставались с крупными суммами. Роль белгородских пособников заключалась в физическом получении денег от обманутых людей. Они встречались с потерпевшими лично, забирали наличные, после чего конвертировали их в криптовалюту и выводили на зарубежные кошельки, обеспечивая финальную легализацию похищенных средств.

В настоящее время оперативникам удалось задокументировать 30 эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный гражданам, оценивается в сумму свыше 50 миллионов рублей. В МВД подчеркивают, что это лишь часть выявленных преступлений, и работа по установлению всех звеньев преступной цепочки продолжается. Следователи намерены проверить задержанных на причастность к аналогичным эпизодам в других регионах страны.

Задержанные уже дают показания. Оперативниками были проведены многочисленные обыски по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи, подтверждающие их преступную деятельность. Ирина Волк также предупредила граждан о необходимости проявлять бдительность и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись, а также напомнила, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с просьбами о переводе средств на «безопасные счета». Расследование уголовного дела продолжается.