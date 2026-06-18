Крупный пожар произошел в Лос-Анджелесе

Крупный пожар произошел на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ABC News. В публикации отмечается, что пожар произошел из-за воспламенения солнечных панелей на крыше склада Lineage общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.

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Из-за возгорания в небо поднялся густой токсичный дым, который движется на запад города.

О пострадавших не сообщается, местные власти призвали граждан закрыть окна и двери, выключить кондиционеры и остаться дома, пока ситуация не разрешится.

"На место происшествия прибыли по меньшей мере два вертолета, сбрасывающие воду, чтобы помочь потушить пожар. Сообщается, что из-за этого возгорания полицейское управление Лос-Анджелеса перешло в тактическую готовность", — говорится в публикации.

До этого грузовик с фейерверками загорелся во время движения в США. По данным Пожарной службы Чаттануги, прибывшие расчеты совместно с полицией и пожарными оперативно оцепили территорию. Горящие фейерверки разлетались в разные стороны, создавая угрозу для других транспортных средств и окружающей растительности.