Тюремщик вспомнил самое изобретательное покушение на свою жизнь

Пользователь Reddit с ником CrunchWrapSuplex рассказал о самом неожиданном для него покушении на свою жизнь. Мужчина в тот момент работал надзирателем в тюрьме строгого режима.

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«В тюрьме содержался парень с пожизненным сроком, поступивший относительно недавно. Из-за этого никто из офицеров толком не был знаком с ним. И мы были не в курсе, что он должен находиться под усиленным контролем во время перемещения по зданию: не только наручники, но и поясная цепь, дополнительная охрана и так далее. Когда пришло время отвести его в душ, мы просто надели на него наручники. Чего мы не знали, так это того, что у него в заднице была 25-сантиметровая заточка из плексигласа», — написал автор.

К моменту, когда заключенного повели обратно, заточка уже была извлечена из заднего прохода и спрятана под полотенцем. Офицеры подошли к камере, и один из них зашел внутрь, чтобы обыскать ее, а автор остался наедине с заключенным.

«Он был в так называемом захвате: моя правая рука держала его локоть. Он бросил на меня короткий взгляд, что показалось странным и привлекло мое внимание. Если бы он этого не сделал, я, вероятно, был бы мертв. Затем он напрягся и резко дернулся, ударив меня локтем в живот. Я крепче сжал его правой рукой и смог схватить запястье другой его руки, в которой появилась заточка. В этот момент я действительно не понимал, что происходит», — рассказал автор.

После этого заключенный еще раз попытался оттолкнуть офицера, однако тому удалось отвести его руку с заточкой к полу. В этот момент другой офицер повалил преступника на землю. Вся сцена продолжалась считанные секунды. После просмотра видео с камер наблюдения начальник смены сказал автору, что понятия не имеет, как ему удалось выжить.

Ранее надзиратель со стажем рассказал о разнице между мужскими и женскими тюрьмами. В первых, по его словам, меньше конфликтов, а во вторых — меньше опасностей.