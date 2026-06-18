Двое подростков пострадали от нападения черного медведя в США

В США два подростка получили ранения после нападения черного медведя, сообщает The Seattle Times. Инцидент произошел днем во вторник, 16 июня, на популярной тропе Маунт-Си близ Норт-Бенда в штате Вашингтон.

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Группа из шести старшеклассников, участвовавших в летней туристической программе, внезапно приблизилась к самке барибала и медвежонку. Взрослое животное отреагировало агрессивно и бросилось на туристов. Один из них получил ранения головы и лица, второй пострадал, пытаясь убежать. Около 14:30 спасатели вывели обоих пострадавших с тропы и оказали им медицинскую помощь.

Власти закрыли маршруты "из-за активности медведя". Сотрудники службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы штата (WDFW) ведут поиски животного.