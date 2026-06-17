В Росавиации прокомментировали инцидент с вылетевшим из Сочи лайнером

Лайнер Smartavia рейсом Сочи - Архангельск, подавший аварийный сигнал над Черным морем, сел в Сочи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Вечером в среду, 17 июня, в Telegram-каналах появилась информация о том, что пассажирский самолет внезапно пропал с радаров во время полета на Черным морем.

Позже стало известно, что самолет снова появился над воздушным пространством. В Smartavia отметили на фоне этого, что борт возвращается в аэропорт вылета.

Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия и пропал с радаров

В Росавиации уточнили, что Boeing 737-800 Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.

При экстренной посадке в Сочи никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Очевидцы рассказали, что незадолго до взлета Boeing 737-800 услышали громкий хлопок. Они добавили, что борт поднимался в воздух на необычно малой высоте.