По обвинению в убийстве арестовали бывшего боксера Надирбегова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего боксера Алисултана Надирбегова — его подозревают в убийстве депутата Петрова из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК.

Надирбегова обвиняют в исполнении заказного убийства в составе организованной группы и незаконном ношении оружия. Согласно версии следствия, в 2020 году депутата застрелили из снайперской винтовки. В результате Петров умер на месте.

При этом, утром 17 июня по этому делу задержали бизнесмена Илью Трабера и его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Их доставили в Москву для проведения следственных действий.