Пропавшего пациента нашли мертвым в заброшенном роддоме

Тело 80-летнего мужчины, который исчез из больницы вскоре после госпитализации, обнаружили спустя месяц в неиспользуемом помещении бывшего родильного отделения. Об этом сообщает китайское издание «Хунсин синьвэнь».

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Инцидент произошел в городской больнице города Бэнбу. Пенсионера доставили в хирургическое отделение на седьмом этаже после падения. Уже на следующий день сотрудники медучреждения обнаружили его отсутствие в палате.

После исчезновения пациента были организованы поиски с участием полиции и добровольцев. Однако установить его местонахождение тогда не удалось.

Спустя примерно месяц работники больницы почувствовали характерный запах, исходивший из закрытого помещения на пятом этаже. Ранее там располагалось родильное отделение, которое уже не использовалось. После вскрытия двери внутри нашли тело пропавшего мужчины.

Проведенная проверка не выявила признаков криминального характера смерти. Тем не менее родственники умершего потребовали от больницы компенсацию морального вреда в размере более 170 тысяч юаней.

В ответ медицинское учреждение подало встречный иск, потребовав возместить расходы, связанные с дезинфекцией помещений и переносом родильного отделения после обнаружения тела.

Разбирательство завершилось в пользу семьи погибшего. Суд установил, что доступ к заброшенным помещениям на территории больницы фактически не контролировался. В результате с медучреждения взыскали более 35 тысяч юаней, что составило 10% от заявленной родственниками суммы требований.

Судебная инстанция провинции Аньхой рассмотрела апелляцию, однако оставила вынесенное решение без изменений. После этого судебный акт вступил в законную силу и подлежит исполнению.

В материалах дела также отмечалось, что именно отсутствие надлежащего контроля за закрытыми и неиспользуемыми помещениями больницы стало одним из ключевых обстоятельств, повлиявших на выводы суда о частичной ответственности медицинского учреждения за произошедшее.