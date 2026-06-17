Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия и пропал с радаров

Лайнер авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем и пропал с радаров. Борт совершал рейс Сочи — Архангельск, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в среду, 17 июня, около 22:50 мск самолёт Smartavia с номером 5N164 подал сигнал 7700 в небе над Чёрным морем, после чего пропал с радаров.

Журналисты подчеркнули, что код может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

Boeing 737-800 совершал рейс Сочи — Архангельск. Предварительно, в самолёте 189 человек.

Публикацию канал сопроводил изображением, созданным из скриншотов, сделанных на сайте сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Позже стало известно, что борт Smartavia на некоторое время снова появился над воздушным пространством. Эксперты предположили, что лайнер вырабатывает топливо перед экстренной посадкой в аэропорту Сочи.

В настоящий момент за полетом подавшего сигнал бедствия пассажирского самолета на сервисе FlightRadar наблюдают более 36 000 человек.

По предварительным данным, поведение лайнера было вызвано тем, что у него отказал один из двигателей.

В 23:26 мск появилась информация о том, что самолет благополучно сел в аэропорту Сочи.