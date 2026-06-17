Бизнесмена Трабера задержали по делу об убийстве депутата

Предпринимателя Илью Трабера задержали по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра Петрова. Следственные органы считают его замешанным в организации преступления, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела.

Речь идет об убийстве, совершенном осенью 2020 года. О задержании Трабера и одного из его бизнес-партнеров 17 июня сообщало издание "Фонтанка". В публикации уточнялось, что в доме предпринимателя и в офисах его компаний прошли обыски.

"Дело несколько лет стояло на месте, но недавно следователи получили новую информацию. После этого и начались активные мероприятия, в том числе нынешние задержания", – заявил собеседник СМИ.

Другой источник добавил, что следственные действия продолжаются. Пока рано говорить о том, что еще конкретно могут предъявить Траберу. Бизнесмена собираются доставить в Следственный комитет в Москве.

Уголовное дело, по которому проходит предприниматель, заведено по статье УК РФ "Организация убийства, совершенного по найму". Его открыли в октябре 2024 года.

Петрова убили 24 октября 2020 года, он находился в своем доме в поселке Великое под Выборгом. Следствие считает, что мужчина был убит из снайперской винтовки. Он скончался на месте ЧП от полученных ранений.

Он был совладельцем Выборгской топливной компании и Выборгского судостроительного завода. Также ему принадлежали доли более чем в двух десятках компаний, которые работали в сферах ЖКХ, строительства, недвижимости, гостиничного бизнеса, портовой инфраструктуры, обращения с отходами.

Ранее произошло резонансное убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Сначала СМИ писали, что их застрелили. Главной подозреваемой в этом деле стала их внучка Екатерина Тархова. Правоохранительные органы задержали ее и отправили в СИЗО.

На видео с камер наблюдения зафиксировано, что Тархова заносила в дом неизвестные бочки и выносила мусорные пакеты. Позже в квартире пенсионеров обнаружили следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащих жертвам.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемой. Средства массовой информации выдвигали версии, что она могла пойти на преступление из-за 145 миллионов рублей, которые собиралась получить от продажи недвижимости.

В мае 2026 года прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении внучки экс-мэра. Во время судебного процесса Тархова призналась, что давала своим дедушке и бабушке неизвестные вещества. Их ей посоветовала гадалка.