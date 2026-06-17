Стало известно, кто погиб при крушении самолета Zlin-42 в Подмосковье

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет Zlin-42. Погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в среду, 17 июня, на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Zlin-142 упал в 50 метрах от взлётно-посадочной полосы во время захода на посадку и загорелся.

Источник отметил, что при заходе на посадку самолет в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз.

По его данным, в результате крушения погиб Петр Тутакин. Собеседник агентства добавил, что 70-летний заслуженный летчик-испытатель России, по предварительной информации, был пассажиром. 52-летний пилот Алексей Н. также погиб в катастрофе.

В оперативных службах отметили, что обстоятельства трагедии выясняются, предположительно причиной крушения могла стать ошибка пилотирования. Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета как катастрофу.

Легкомоторный самолет упал в Подмосковье

Полковник Петр Тутакин был заслуженным лётчиком-испытателем РФ. Он проводил испытания на дозаправку в воздухе МиГ-31, Су-33, был инструктором ЦПЛИ, главным специалистом управления лётной службы «Авиапром».

После падения самолета из-за загоревшегося двигателя начался пожар на площади несколько квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлекли 20 человек и 7 единиц спецтехники.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета.