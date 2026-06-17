Серийного убийцу схватили с телом ребенка в мешке

В Кот-д’Ивуаре арестовали серийного убийцу. Об этом сообщает Seneweb.

36-летнего Хили Напемалу Самуэля схватили 14 июня в городе Буаке, когда он нес джутовый мешок с трупом ребенка. Во время допроса мужчина признался в похищении и расправе над мальчиком и объяснил, что тело требовалось в ритуальных целях.

Он также признался, что погубил еще троих детей и закопал их останки в зарослях в районе Конанканкро. В указанном месте полиция обнаружила трупы, погребенные в неглубоких могилах. Личности жертв пока не установлены, их останки направлены на экспертизу.

Самуэль арестован и скоро предстанет перед судом. Прокурор подтвердил, что расследование продолжается — власти ищут возможных родственников жертв, чтобы вернуть им тела.

В заявлении полиции подчеркивается, что жестокость и ритуальный характер преступлений шокировали даже опытных следователей. Ожидается, что в ближайшее время будут проведены психиатрическая экспертиза и анализ возможных связей задержанного с другими нераскрытыми исчезновениями детей в регионе. Пока неизвестно, действовал ли Самуэль в одиночку или у него были сообщники.

Ранее на Гавайях поймали серийного убийцу, который за короткое время расправился с тремя пожилыми людьми. Одна из жертв оказалась наполовину залита бетоном.