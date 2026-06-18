Россияне с килограммами кокаина в розах попались полиции Москвы

В стеблях роз в Москве полицейские нашли несколько килограммов кокаина. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram.

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Недавно на юго-востоке Москвы были задержаны два россиянина, которые готовили к незаконному сбыту мелкими партиями более 3,4 кг наркотика. У одного из них также полицейские нашли при обыске в квартире запрещенные вещества. Он фасовал и хранил партию кокаина, предварительно спрятав ее в трубку из пластика и положив вместе со стеблями цветов.

В итоге найденные в общей сложности 5 килограммов кокаина изъяты из незаконного оборота.

В зависимости от роли и степени участия россияне обвиняются по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 и части 1 статьи 228.1 УК РФ, указали в ведомстве. На данный момент обвиняемые находятся под стражей.

Ранее в Москве вынесли приговор колумбийскому наркопроизводителю. А незадолго до этого москвич оказался под следствием за посадки на тещиной даче.