В Екатеринбурге на видео попало, как подростка толкнули под автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел на улице Репина и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Подростка толкнули прямо под колеса автобуса, однако тот оттолкнулся от него и чудом остался цел.

До этого в Волгограде школьники напали на девочку и толкнули ее под машину из-за слухов. Когда мать пострадавшей попыталась разобраться в том, что сподвигло детей к такому поступку, она выяснила, что другая девочка рассказала этим детям, что пострадавшая якобы ударила какую-то бабушку. Женщина по факту случившегося обратилась за помощью в полицию.