Дело блогерши Лерчек передали другому судье

Уголовное дело блогерши Валерии (Лерчек) Чекалиной передали для рассмотрения другому судьбе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Дело, ранее находившееся в производстве судьи Екатерины Кузьминой и приостановленное ею до выздоровления блогерши, страдающей раком желудка четвертой стадии, передано судье Джемалу Курбанову.

При этом ходатайство прокуратуры о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в суд пока не поступало, уточняет агентство.

14 июня Чекалина посетила свадьбу друзей. Она танцевала, отдыхала и даже смогла поймать букет. Многие пользователи в Сети пишут, что она не похожа на больную раком четвертой степени.

Суд прекратил банкротство Лерчек после погашения долга в 176 миллионов рублей

«Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака и может ли тяжелая болезнь блогера отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.