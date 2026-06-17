Две девочки утонули во время купания при загадочных обстоятельствах

Две сестры возрастом 9 и 12 лет утонули во время купания в водоеме в садовом товариществе «Берендей» в Сургуте. Они скрылись под водой, но при этом никто не увидел произошедшего. Об этом в среду, 17 июня, сообщил «112» со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

— В какой-то момент девочки скрылись под водой. Что именно произошло, никто не видел. На берегу в это время находились родственники школьниц, однако момент, когда дети начали тонуть, остался незамеченным, — передает Telegram-канал.

Согласно информации прокуратуры ХМАО — Югры, в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетних в водоеме, на место происшествия выехал заместитель прокурора Сургута Андрей Зиганьшин. Кроме того, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил Telegram-канал ведомства.

14 июня СМИ сообщили, что в загородном комплексе Jani Resort в Воронежской области трехлетняя девочка провела на дне бассейна больше пяти минут. По словам очевидицы, в тот момент в комплексе находились папа, бабушка и двое детей.