Пенсионерка из Пушкина разоблачила аферистов и помогла полиции задержать курьера
Пенсионерка, проживающая в подмосковном Пушкине, догадалась, что ее пытаются обмануть мошенники и обратилась в полицию. Силовики задержали курьера аферистов при получении денег от женщины.
Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Молодой человек планировал забрать у женщины один миллион рублей и передать его кураторам. В отношении курьера завели уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают личности тех, кто руководил его действиями.
До этого 79-летняя жительница подмосковной Шатуры поняла, что ее хотят обмануть мошенники. Пенсионерка сообщила о случившемся в полицию. Когда к ней приехала 20-летняя пособница аферистов, женщина передала ей 600 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали с поличным. Девушку отправили под домашний арест.
Пособника мошенников также разоблачил еще один житель Шатуры. Полицейские задержали уроженца Брянской области при получении муляжа денег. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.