Пенсионерка из Пушкина разоблачила аферистов и помогла полиции задержать курьера

Пенсионерка, проживающая в подмосковном Пушкине, догадалась, что ее пытаются обмануть мошенники и обратилась в полицию. Силовики задержали курьера аферистов при получении денег от женщины.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали с поличным в момент передачи денежных средств 20-летнего жителя Саратова, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Молодой человек планировал забрать у женщины один миллион рублей и передать его кураторам. В отношении курьера завели уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО. Полицейские устанавливают личности тех, кто руководил его действиями.

До этого 79-летняя жительница подмосковной Шатуры поняла, что ее хотят обмануть мошенники. Пенсионерка сообщила о случившемся в полицию. Когда к ней приехала 20-летняя пособница аферистов, женщина передала ей 600 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали с поличным. Девушку отправили под домашний арест.

Пособника мошенников также разоблачил еще один житель Шатуры. Полицейские задержали уроженца Брянской области при получении муляжа денег. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.