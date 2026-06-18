Власти Украины довели Краматорск в ДНР до гуманитарной катастрофы: в городе длительное время отсутствует водоснабжение, электричество и мобильная связь. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, чаще всего из Краматорска уезжают жители многоэтажек.

"В частных домовладениях человек еще хоть как-то может себя прокормить и обеспечить за счет приусадебного хозяйства - там есть хотя бы колодцы, поскольку в городе длительное время нет воды, связи, электричества. То есть, по сути, в оккупированном Киеве городе гуманитарная катастрофа, не работают коммунальные службы", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск ДНР свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей славянско-краматорской агломерации. Как уточнял ТАСС Марочко, украинские власти эвакуировали из Краматорска практически все гражданские организации.