Ребенок попал в реанимацию с отеком мозга после укуса клеща

В Алтайском крае 9-летняя девочка попала в реанимацию с отеком мозга после укуса клеща, стало известно Amic.

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По словам ее матери, 9 мая в Красногорской ЦРБ удалили клеща, однако медики не провели лабораторное исследование и отправили девочку домой. Через несколько дней ее состояние резко ухудшилось: поднялась температура, появились сильные головные боли, боль в глазах. Лечение не давало эффекта.

Женщина неоднократно просила медиков направить их с дочерью в Бийск, но девочку госпитализировали туда уже в критическом состоянии. У нее развился отек мозга на фоне, предположительно, клещевого энцефалита. Позже ее доставили в Барнаул, где она по-прежнему находится на лечении.

Ее мать винит в случившемся медиков и настаивает на проведении проверки. Минздрав Алтайского края знает о ситуации. В министерстве планируют запросить медицинскую документацию и выдать официальное заключение.