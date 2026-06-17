Вассерман отреагировал на удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером высказался об ударе ВСУ по автобусу детско-юношеской спортивной школы из Белоруссии. Парламентарий убежден, что украинские операторы беспилотников прекрасно видели, какую именно цель они выбирают для удара. По словам Вассермана, дефицит ресурсов заставляет противника тщательно оценивать мишени, поэтому атака на гражданский автобус не была случайностью.

Это очередное преступление террористической организации "Украина". Я не знаю, была ли на автобусе маркировка "Дети" достаточно крупной, чтобы ее можно было разглядеть с беспилотника, но обычно у нас эти знаки делаются так, чтобы из автомобиля их было видно чуть ли не с километра. Украинские операторы, насколько мне известно, стараются облететь предполагаемую мишень, чтобы оценить, стоит ли вообще тратить на нее БПЛА. Беспилотники им, конечно, поставляет НАТО — хотя альянс и уверяет, будто украинцы собирают их сами, реально поставки идут оттуда. И вроде бы для Украины это бесплатно, но надо учесть, что управляющие кадры у них чем дальше, тем больше в дефиците. Они стараются выбирать себе мишени довольно тщательно… Понятно, что мы в ответ бить по детям на Украине не будем. Но я очень надеюсь, что наконец-то под наши ракеты и беспилотники попадет какой-нибудь из штабов этой террористической организации. И попадет не ночью, а днем — то есть будет уничтожено не только само здание, но и все его содержимое. Мы в целом научились выявлять изрядную часть пунктов управления беспилотниками и ликвидировать их вместе с персоналом. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Комментируя сообщения о том, что Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела по факту нападения на детскую спортивную команду, депутат выразил уверенность в эффективности следствия. При этом Вассерман подчеркнул, что возмездие для исполнителей и организаторов теракта может наступить задолго до официального судебного вердикта.

«Виновные в этой атаке, несомненно, будут найдены. Российские и белорусские следователи установят всех причастных к этому преступлению. Но что касается их непосредственного наказания в правовом поле — боюсь, что многие из этих военных преступников просто не доживут до суда».

Женщина, которую не смогли спасти при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, была супругой тренера детской футбольной команды из Белоруссии. Об этом ранее сообщил RT со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.