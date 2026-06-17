Средство от комаров стало причиной гибели

В Бразилии 59-летняя туристка из группы спелеологов погибла, сорвавшись с 30-метрового обрыва во время нанесения репеллента от насекомых. Об этом сообщает издание Need to Know со ссылкой на очевидцев и полицию. Трагедия произошла, когда группа готовилась к спуску в одну из местных пещер.

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По данным СМИ, Розмари Сузарт Гарсия входила в группу из 15 человек, уже была полностью экипирована и направлялась к стартовой точке маршрута. В какой-то момент она остановилась, чтобы обработать ногу средством от насекомых. Для этого женщина подняла одну ногу, но вторая нога соскользнула на крутом склоне — она потеряла равновесие и рухнула с высоты около 30 метров.

Очевидцы рассказали полиции, что находившийся рядом инструктор попытался схватить туристку, но удержать её не смог. Остальные участники группы немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины — она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Правоохранители опрашивают свидетелей и изучают условия, в которых проходила подготовка к спуску. Организаторы тура пока не комментируют случившееся. Местные власти напоминают туристам о необходимости соблюдать меры предосторожности в горной местности и избегать действий, которые могут нарушить равновесие на склонах.