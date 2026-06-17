Экс-зампреду партии «Яблоко» Круглову запросили восемь лет по делу о фейках

Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшего заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о действиях армии России в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщил адвокат экс-депутата Сергей Бадамшин.

— В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Круглову восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — передает слова Бадамшина ТАСС.

По данным следствия мужчина распространил фейковую информацию о ВС РФ в апреле 2022-го. В октябре прошлого года в отношении Круглова возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали, он не признал вину. По решению суда экс-депутата отправили в СИЗО. В ноябре 2025-го ему продлевали арест.