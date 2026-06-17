Появились подробности пропажи матери с ребенком в Тюмени

Жена брата женщины, пропавшей в Тюмени вместе с ребенком, выяснила несколько странных подробностей произошедшего. Об этом сообщает 72.ru.

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Как рассказала родственница, 12 июня она пожелала женщине доброго утра по переписке. Собеседница ответила и заявила, что все хорошо. На следующий день пропавшая перестала выходить на связь.

В последний раз россиянку видели выходившей из пансионата, где она жила с маленьким ребенком.

«Друзей у ее нет, загород она не уезжала. У отца малышки ее нет», – рассказала жена брата.

Также родственнице удалось найти знакомую исчезнувшей. Вместе они выяснили, что женщине угрожала некая Ирина. Помимо этого, жена брата ездила с хозяином в арендованную квартиру пропавшей. Там остались голодные кошки, которых владелица никогда бы не бросила.

Женщину и ее младенца ищут уже неделю. Они пропали 12 июня, но в полицию обращение поступило только спустя четыре дня. На данный момент ведутся поиски.