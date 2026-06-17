В Казани вынесли приговор водителю, сбившему 11 человек на остановке

Водителя, сбившего 11 человек на остановке в Казани, приговорили к четырём годам и одному месяцу колонии-поселения. Мужчина сел за руль пьяным и без прав. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

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Авария произошла утром 10 марта 2025 года на улице Вишневского. 29-летний житель Казани, арендовав "Москвич", потерял управление и вылетел на остановку общественного транспорта. Под колёсами оказались 11 человек, в том числе трое детей.

Двое пострадавших получили тяжёлые травмы, ещё двоим причинён вред средней тяжести.

Следствие установило, что мужчина уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования. После ДТП экспертиза подтвердила опьянение. Кроме того, чтобы вернуть ранее изъятые права, он купил поддельные справки из психбольницы и наркодиспансера.

Суд взял его под стражу в зале суда. Помимо срока в колонии-поселении, он на два года и десять месяцев лишён права управлять транспортом. Также удовлетворён гражданский иск одного из потерпевших на 500 тысяч рублей.