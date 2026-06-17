Информация о захоронении семьи Усольцевых в известняке не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. После их пропажи спасатели предприняли масштабные поиски, которые не увенчались успехом.

В июне 2026 года поиски возобновились. СМИ активно следят за операцией, как и в прошлом году, выдвигают различные версии о судьбе пропавших.

Так, в среду, 17 июня, в массмедиа появились публикации о том, что неизвестные злоумышленники зверски расправились с путешественниками и захоронили останки в известняке.

В СК отметили, что эти данные не соответствуют действительности. Вместе с тем, расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе пояснили, что специалисты тщательно отрабатывают различные версии исчезновения Усольцевых, в том числе, и криминальную. В приоритете у следователей, констатировали в главке, остается версия о несчастном случае.

Ранее правоохранители сообщили, что обломок скандинавской палки, обнаруженной в ходе поисков, не относится к пропавшей семье — он старый, к тому же, никто из путешественников палками не пользовался.