Суд в Москве рассмотрит дело мужчин о попытке сбыта кокаина, спрятанного в розах

Московский суд разберется в деле двух мужчин, которые планировали сбыть кокаин необычным способом. Они прятали наркотики в пластиковые трубки, которые затем засовывали в стебли роз.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказала Нефедова.

Злоумышленники планировали сбыть 3,4 килограмма наркотиков. Кокаин хранился в квартире одного из мужчин. Он занимался его расфасовкой. В ходе обысков силовики обнаружили пять килограммов кокаина. На время следствия обоих подозреваемых заключили под стражу.

В начале июня в Москве задержали петербуржца, который распространял мефедрон в ручках расчесок для волос. В квартире подозреваемого нашли 140 таблеток, электронные весы и другие улики. В его отношении завели уголовное дело.