Государственный обвинитель попросил Тверской суд Москвы назначить блогеру Александре Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Соответствующее требование было озвучено в ходе прений сторон по делу о легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии обвинения, фигурантка легализовала более 127 миллионов рублей, которые, как считает следствие, были получены в результате неуплаты налогов. Именно по этому эпизоду в настоящее время рассматривается уголовное дело.

Кроме того, сторона обвинения попросила суд обратить в доход государства 115 миллионов рублей. Речь идет о конфискации средств в рамках рассматриваемого уголовного дела.

Окончательное решение по делу примет суд после завершения всех процессуальных процедур. Вынесение приговора ожидается после того, как свою позицию представит защита, а подсудимая выступит с последним словом.

Ранее в отношении Митрошиной расследовалось дело, связанное с налоговыми обязательствами. В рамках нынешнего процесса суд рассматривает обстоятельства, связанные с предполагаемой легализацией денежных средств, которые, по версии следствия, были получены в результате уклонения от уплаты налогов.