Школьница выбежала из лифта на восьмом этаже, спасаясь от домогательств

В одном из домов на улице Монтажников неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней школьницы в лифте. Как сообщает «Газета.ру», злоумышленник зашёл в кабину вместе с девочкой, после чего в подъёмнике раздались крики. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.

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Девушке удалось выбежать из лифта на восьмом этаже, тем самым она смогла избежать дальнейших противоправных действий. Мужчина, напротив, спустился на первый этаж и покинул подъезд, скрывшись в неизвестном направлении. В настоящий момент его личность устанавливается.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, опрашивают возможных свидетелей и принимают меры к розыску злоумышленника. В УМВД по Тюменской области пока не давали официальных комментариев.

Родителей призывают провести с детьми беседы о правилах безопасности при пользовании лифтом и напомнить им, что при появлении подозрительных лиц следует вызывать лифт в присутствии взрослых или пользоваться лестницей. Всех, кто обладает информацией о личности мужчины, просят обратиться в полицию.