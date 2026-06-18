Блогеру Саше Митрошиной вынесли приговор

Сегодня в Тверском суде Москвы состоялось заседание по делу блогера-миллионника Саши Митрошиной, на котором было вынесено окончательно решение. Девушку приговорили к приговорили к трём годам условного заключения и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

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Напомним, в марте прошлого года Сашу Митрошину задержали в аэропорту Сочи по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 млн рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в столице. Защита блогера заявляла, что она полностью погасила долг перед ФНС и сотрудничает со следствием. С тех пор Митрошина находилась под домашним арестом. На неё также был наложен запрет на использование интернета и сотовой связи.

А накануне состоялось заседание, на котором сторона обвинения запросила для Митрошиной три года колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.