Суд приговорил к году колонии двух прорабов за смерть рабочего в Солнечногорске

Двое прорабов строительной фирмы получили по одному году колонии за гибель рабочего на объекте в Солнечногорске.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Приговором Солнечногорского городского суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

По данным СК, электромонтер по указке прорабов подключил один из проводов к главному распределительному щиту, который не был отключен от электроэнергии, на строительном объекте в поселке городского типа Андреевка. В результате мужчину ударило током. Он погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых. В ходе расследования правоохранители доказали их вину.

10 июня в подмосковном Дмитрове вынесли приговор водителю гидравлического кранового манипулятора за смерть рабочего. Обвиняемому назначили наказание в виде принудительных работ на срок 1,5 года.