Два прораба получили по году колонии-поселения за гибель рабочего в Подмосковье

Суд в Солнечногорске признал двух прорабов строительной фирмы виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель рабочего. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«По данным следствия, 4 июня 2024 года подсудимые, принявшие на себя обязательства и ответственность по обеспечению требований безопасности при эксплуатации электроустановок, находясь на строительном объекте в ПГТ Андреевка, дали указание электромонтеру, не имевшему соответствующих навыков и квалификации, подключить один из проводов к главному распределительному щиту, при этом не убедились в его отключении. В результате при проведении работ электромонтер получил удар током от которого скончался на месте происшествия», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники СК провели более 10 допросов, изучили документы фирмы, получили заключения судебных экспертиз, в том числе строительно-технической. Прорабов признали виновными по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Солнечногорский городской суд назначил обоим наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.