Московский суд рассмотрит дело о гибели мужчины на занятии в автошколе

Столичный суд рассмотрит уголовное дело по факту смерти мужчины во время занятия в автошколе.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Перед судом предстанут гендиректор автошколы и мастер производственного обучения вождению. Занятия с учениками проводились на парковке торгового центра на Ореховом бульваре. Их готовили для сдачи экзамена на категорию «А». В апреле прошлого года мужчина врезался на мотоцикле в колонну на парковке. Он умер до приезда медиков.

В декабре 2025-го ученик автошколы напал с ножом на инструктора после несданного экзамена в Москве. Он дважды ударил мужчину лезвием, после чего попытался скрыться, но его задержали. Потерпевшего доставили в больницу. В отношении ученика автошколы возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения.