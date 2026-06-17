Заказавший пиццу от имени Адольфа Гитлера оказался в российской полиции

В Нижнем Тагиле Свердловской области студент заказал пиццу от имени Адольфа Гитлера и оказался в полиции. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Накануне в местный торговый центр «Депо» поступил заказ на имя Адольф Гитлер. Сотрудники уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму вычислили заказчика и задержали его. Им оказался местный житель, обучающийся в строительном колледже на электрика по имени Тимофей. Полицейские забрали его в учебном заведении, он не сопротивлялся и не пытался ретироваться, отметил Горелых.

По его словам, студент раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения. Он сказал, что не является нацистом или их поклонником, а выходку совершил, не осознавая его смысла. В отношении задержанного возбудили административное дело о пропаганде фашизма, ему грозит до 15 суток ареста.

Временно исполняющий обязанности начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров направит директору колледжа, где учится Тимофей, официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий по патриотическому воспитанию.

Ранее Верховный суд России дал разъяснения по привлечению к ответственности за демонстрацию нацистской символики.