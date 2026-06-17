Что известно об ударе украинского БПЛА по автобусу с детьми из Белоруссии

В Брянской области в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали дети из Белоруссии и погибла сопровождавшая их женщина. Что известно об атаке - читайте в материале «Рамблера»

Обстоятельства

Утром 17 июня на трассе А240 в Брянской области украинский беспилотник самолетного типа атаковал двухэтажный пассажирский автобус. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что в автобусе находились 44 пассажира, включая 28 детей. На отдых в Геленджик ехали игроки гомельской детской футбольной команды, передает ТАСС со ссылкой на главу Брянской области Егора Ковальчука.

Жертва и пострадавшие

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детскую команду, сообщили в СК. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы были семь человек, в том числе пятеро детей, сообщает ТАСС. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Официальная реакция и расследование

СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Прокуратура Брянской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших, на место происшествия выехал прокурор региона Владимир Мосин, в надзорном органе открыли горячую линию для правовой помощи, передает ТАСС.

Ситуацию планирует координировать с белорусской стороной уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщает агентство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «очередным терактом киевского режима» против мирных граждан и детей.