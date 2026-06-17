Неизвестные закидали камнями поезд на Казанском направлении МЖД

Неизвестные забросали камнями проезжающий поезд около станции «Игнатьево» Казанского направления Московской железной дороги. Злоумышленники разбили четыре окна в электричке.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе МЖД.

— Сегодня утром в районе станции «Игнатьево» Казанского направления Московской железной дороги неизвестные обкидали камнями пассажирский поезд. В результате было повреждено четыре стеклопакета, — передает сообщение пресс-службы МЖД агентство городских новостей «Москва».

Никто из находившихся в поезде не пострадал. О произошедшем сообщили в полицию.

Ранее московская школьница разбила молотком стекла дверей поезда на станции Минская МЦД-4. Происходящее снял на видео очевидец. Ролик попал в Сеть, его увидели силовики. Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение в вандализме.