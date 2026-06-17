Имущество на миллиард рублей нашли у задержанного бизнесмена Ильи Трабера

Имущество на один миллиард рублей обнаружили у задержанного бизнесмена Ильи Трабера. Об этом в среду, 17 июня, сообщает Shot.

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По данным источника, во владении у предпринимателя находится поместье в поселке Красная Заря в Ленинградской области. На участке площадью почти в 70 тысяч квадратных метров расположены особняк, четыре жилых дома, гараж на восемь машин, два бассейна и два пруда. На территории якобы работает десяток охранников.

Помимо этого, утверждается, что у Трабера есть квартира в Санкт-Петербурге площадью 117 «квадратов» на Каменноостровском проспекте примерно за 30 миллионов рублей.

Сейчас у бизнесмена есть девять действующих юридических лиц, среди которых — строительные фирмы, риелторское агентство, IT-компания и фирмы, занимающиеся финансами и правом, передает Telegram-канал.

По данным СМИ, Трабера задержали по делу о заказном убийстве выборгского депутата Александра Петрова. Трагедия произошла еще в 2020 году: снайпер выстрелил в депутата, когда тот выходил из бани на собственном участке. Киллер спрятался в лесу напротив и сумел скрыться, не оставив следов.