Раскрыто состояние мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ под Брянском

Состояние одного из детей, пострадавших в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на автобус в Брянской области, остается тяжелым.

Как сообщает белорусский телеканал «Первый информационный», прооперированный ночью ребенок в настоящее время транспортируется в Минск на аппаратной поддержке. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уже информировал о том, что всех пострадавших в этом инциденте решено эвакуировать для продолжения лечения в медицинских учреждениях Белоруссии.

По данным телеканала, утром в четверг состояние пациента, несмотря на проведенную операцию, остается тяжелым, что требует использования специального медицинского оборудования во время транспортировки. Специальные реанимобили, оснащенные всем необходимым для поддержания жизненно важных функций, доставят детей в клиники Минска. В то же время, как отмечается в сообщении, остальные пострадавшие белорусские граждане чувствуют себя значительно лучше. Они находятся в сознании, могут разговаривать, и, несмотря на полученные осколочные ранения, прогнозы врачей оцениваются как положительные.

Трагедия произошла накануне, когда Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус, в котором находилась гомельская детская футбольная команда. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, — жена одного из тренеров, у которой остались двое детей. По данным белорусского Минздрава, всего в результате атаки пострадали восемь человек, из которых шестеро — дети. В Гомельском облисполкоме уточнили, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области.