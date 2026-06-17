Силовики задержали банды, устраивавшие автоподставы на территории регионов РФ

Правоохранители задержали банды, которые устраивали автоподставы на территории нескольких регионов России, а затем обращались в страховые компании, чтобы получить выплаты.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Машины страховались по КАСКО с максимальной суммой выплаты. Затем соучастники намеренно совершали на застрахованных автомобилях наезды на деревья, полностью исключавшие возможность дальнейшей эксплуатации транспортных средств. После они обращались в страховые компании за многомиллионными компенсациями, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

В Красноярском крае задержали шесть человек. Они специально попадали в аварии и впоследствии получали от 300 до 400 тысяч рублей за каждое ДТП. Точная сумма ущерба пока не установлена.

В Челябинской области поймали 35 автоподставщиков. Предварительно, они получили от страховых более девяти миллионов рублей. Машины, участвовавшие в липовых ДТП, были оформлены на третьих лиц. В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее банду автоподставщиков задержали в Мытищах. Злоумышленники получили от страховых более двух миллионов рублей. В отношении пяти человек возбудили уголовное дело.