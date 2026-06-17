Появились подробности о пропаже туристов в горах Карачаево-Черкесии

Появились подробности о пропаже в горах Карачаево-Черкесии группы туристов. Поисково-спасательная операция была развернута после того, как группа перестала выходить на связь.

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По информации Telegram-канала SHOT, путешественники находились в труднодоступном районе у пещеры Дженту на высоте около 3000 метров.

По данным канала, накануне поздно вечером был зафиксирован сигнал SOS с высоты 2880 метров.

Операция стартовала ночью сразу после получения сигнала.

В ходе обследования местности неподалеку от предполагаемого маршрута была обнаружена брошенная туристами палатка.

Спасатели отмечают крайнюю сложность рельефа в данном районе. Маршрут к пещере характеризуется наличием множества вертикальных и резких участков, для преодоления которых требуется специальное альпинистское снаряжение.

Сама пещера Дженту представляет собой глубокую карстовую полость глубиной 45 метров с общей протяженностью ходов более 500 метров, что значительно осложняет поиски.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии была объявлена поисковая операция для поиска туристической группы, которая пропала в районе пещеры Дженту.