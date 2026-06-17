Раскрыта причина расправы в машине скорой помощи в российском городе

Иркутский областной суд в Братске огласил приговор 55-летнему жителю Забайкальского края за расправу над фельдшером бригады скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Осужденный должен выплатить по гражданским искам о компенсации морального вреда супруге медика 2,5 миллиона рублей, матери — 1,5 миллиона рублей.

В материалах уголовного дела раскрыты обстоятельства произошедшей трагедии. Преступление было совершено в ночь на 22 ноября 2024 года. Бригада скорой помощи везла мужчину в больницу, по дороге он попросил фельдшера разрешить ему пересесть в кабину водителя, но получил отказ. Этот незначительный повод послужил причиной нападения пациента на медика. Выйдя из машины во время остановки на участке автодороги «Жигалово-Казачинское», он нанес фельдшеру удар ножом в грудную клетку, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако коллеги из районной больницы не смогли его спасти от полученного проникающего колото-резаного ранения. Напавшего нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области, попавший в больницу с инфарктом, напал на врачей. Он сломал нос медсестре и избил врача прямо в реанимационном отделении.