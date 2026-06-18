Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более 8 километров

Вулкан Шивелуч, расположенный в Камчатском крае, вновь произвел пепловый выброс. В этот раз столб поднялся на высоту около 8,3 километров над уровнем моря.

Как сообщили в региональном филиале ФИЦ ЕГС РАН, извержение происходило 18 июня с 03:55 по 04:15 по местному времени.

Данных о пеплопаде в населенных пунктах полуострова не поступало.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке возрастом 60-70 тысяч лет. Его высота 3 283 метра.

Вулкан расположен в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.