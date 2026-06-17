Группа российских туристов пропала в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии была объявлена поисковая операция для поиска туристической группы, которая пропала в районе пещеры Дженту. Об этом пишет телеграм-канал «112».

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По информации источника издания, поиски начались ночью.

Спасатели смогли обнаружить палатку, но неизвестным на данный момент остается точное количество человек, находившихся в группе.

Работа по установлению местонахождения туристов и их состояния продолжается. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме была развернута масштабная поисковая операция по поиску гражданки России, пропавшей на пляже в городе Дананг.