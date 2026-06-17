Группа российских туристов пропала в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии была объявлена поисковая операция для поиска туристической группы, которая пропала в районе пещеры Дженту. Об этом пишет телеграм-канал «112».
По информации источника издания, поиски начались ночью.
Спасатели смогли обнаружить палатку, но неизвестным на данный момент остается точное количество человек, находившихся в группе.
Работа по установлению местонахождения туристов и их состояния продолжается. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме была развернута масштабная поисковая операция по поиску гражданки России, пропавшей на пляже в городе Дананг.